Финалът в националното женско волейболно първенство между отборите на Марица (Пловдив) и Левски започва на 21 април (вторник) от 17:30 часа в зала "Строител" в Пловдив. Това стана ясно, след като бе обявена пълната програма за финалния плейоф между двата тима.

Победителят в серията ще се реши до три спечелени двубоя от пет възможни срещи, а като първенец от редовния сезон, шампионките от Марица ще имат домакинско предимство.

Вторият мач от елиминацията е насрочен за 24 април (петък) също от 17:30 часа в зала "Левски" в София.

За третия сблъсък серията отново се връща в зала "Строител" в Пловдив, а срещата е на 27 април (понеделник) от 18:30 часа.

При необходимост евентуален четвърти мач ще се играе на 30 април в София, а ако се стигне до решителен пети двубой, то той ще е на 3 май в Пловдив, уточниха от ВК Марица.

Пълна програма за финалния плейоф в НВЛ между Марица (Пловдив) и Левски (София)

I мач – 21 април 2026 г. (вторник) – 17:30 ч. Марица (Пловдив) – Левски (София), зала "Строител“;

II мач – 24 април 2026 г.(петък) – 17:30 ч. Левски (София) – Марица (Пловдив), зала "Левски София“;

III мач – 27 април 2026 г.(понеделник) – 18:30 ч. Марица (Пловдив) – Левски (София) , зала "Строител“;

IV мач (при необходимост) – 30 април 2026 г.(четвъртък) – 18:30 ч. Левски (София) – Марица (Пловдив), зала "Левски София“;

V мач (при необходимост) – 3 май 2026 г.(неделя) – 18:30 ч. Марица (Пловдив) – Левски (София), зала "Строител“.

За втора поредна година шампионът в НВЛ ще бъде определен във финален плейоф между Марица и Левски. През миналия сезон Жълто-сините постигнаха три поредни победи и затвориха серията с 3:0 успеха, като по този начин завоюваха рекордна 11-а поредна титла на страната.