Ръководството на волейболния хегемон в българския женски волейбол - Марица (Пловдив), използва официалната клубна страница във Фейсбук, за да благодари на привържениците на отбора за горещата им подкрепа.

Както Plovdiv24.bg вече информира читателите си, жълто-сините спечелиха рекордната 12-а поредна шампионска титла на страната, след като във финалната серия победиха Левски с 3-0 успеха и то без да загубят дори гейм.

От ВК Марица публикуваха няколко снимки от препълнената зала "Строител" и написаха към тях следното:

Нямаше как да го направим без ВАС - нашите верни фенове

Благодарим на всеки един от вас за невероятната подкрепа и атмосферата, която създадохте в залата! Тази титла е и ВАША - за всички вас, които бяха плътно до нас през целия сезон!

Вашите гласове, аплодисменти и вяра се усещаха във всяка точка и ни даваха сили да се борим за всяка топка до последния съдийски сигнал на сезон 2025-2026.

Благодарим ви, че сте сърцето на нашата игра и силата зад нашите успехи!