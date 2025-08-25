ИЗПРАТИ НОВИНА
Марица почна подготовка за новия сезон без треньора и националките
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:17Коментари (0)239
Женският волейболен шампион на България Марица (Пловдив) започна подготовка за новия сезон. Жълто-сините се събраха в зала "Лаута", където стартираха тренировките.

От първото занимание липсваха Мила Пашкулева, която с женския национален отбор по волейбол на Световното първенство, както и момичетата от националния отбор на България до 21 години, които станаха четвърти в света, като те получиха по-дълга почивка.

Старши-треньорът на Марица Ахметджан Ершимшек също е на Световното първенство с отбора на Канада. Той е в щаба на треньора на канадките Джовани Гуидети.

На първата тренировка маричанки изненадаха дългогодишната домакинка на отбора Любка с подарък по случай днешния ѝ рожден ден.

От новия сезон в първия отбор на маричанки ще играе световната и европейска шампионка до 19 години Елисавета Сариева, която през миналия сезон игра в Марица 2022 (Пловдив). За Елисавета това ще бъде първи сезон при шампионките.

Част от клуба вече няма да е Ралина Дошкова, която ще продължи кариерата си в Кипър.

Шампионките стартират новия сезон в периода 17-19 октомври с домакинство на Левски (София), а пловдивчанки ще гонят през този сезон спечелването на своята 12-а поредна титла.

През този сезон жълто-сините ще играят плейоф за влизане в груповата фаза на Шампионската лига. Техен съперник е хърватският Динамо (Загреб), а първият мач е на 4-6 ноември в Хърватия.
Статистика: