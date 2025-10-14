ИЗПРАТИ НОВИНА
Кая започва втория си сезон при шампионките от Марица (Пловдив)
Автор: Стойчо Генов 14:22Коментари (0)267
Кая Николова остава при шампионките от Марица (Пловдив) и през сезон 2025–2026, похвалиха се от клуба. Центърът ще започне своя втори сезон с жълто-сините.

През изминалата кампания Кая спечели златен дубъл – титла и Купа на България, и бе част от отбора, преминал груповата фаза на Шампионската лига за първи път. Кая стана шампионка на България и с девойките старша възраст на Марица, добавяйки още един златен успех към колекцията си.

Николова има богата визитка в националните гарнитури на България. През 2021 г. завоюва бронз на Европейското първенство с отбора до 16 години, сребърна медалистка е от Балкански първенства, а това лято достига четвъртото място на Световното първенство до 21 години. Част е и от женския национален отбор, с който има участия във Волейболната лига на нациите.

"С увереност и шампионски дух, Кая гледа смело към следващия сезон – с амбиция за победи и още незабравими моменти в жълто-синьо! Успех", написаха по този повод от ВК Марица (Пловдив).
