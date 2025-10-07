ИЗПРАТИ НОВИНА
С неизчерпаема енергия и любов към играта, Мила ще преследва нов златен дубъл с Марица
Автор: Стойчо Генов 10:47
Мила Пашкулева остава при шампионките от Марица (Пловдив) и през сезон 2025–2026, обявиха от клуба. Либерото продължава да бъде неразделна част от жълто-сините, с които през миналия сезон завоюва нов златен дубъл – титла и Купа на България.

Пашкулева има зад гърба си пет шампионски титли и пет Купи на България с Марица, а през лятото беше част от женския национален отбор на България. Мила бе сред волейболистките, донесли историческото класиране на Марица в елиминациите на Шампионската лига.

"С неизчерпаема енергия и любов към играта, Мила се впуска в новия сезон с една цел – нов златен дубъл и победи в Шампионската лига! Успех", написаха по този повод от ВК Марица.
