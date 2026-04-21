Хегемонът в родния женски волейбол през последните 10-ина години - Марица (Пловдив), направи първата решителна крачка към рекордна 12-а поредна шампионска титла на България! Това стана факт, след като жълто-сините удариха Левски с 3:0 (25:20, 25:19, 25:21) гейма в първия финален плейоф, който се игра пред екзалтирана публика в зала "Строител". Така пловдивчанки поведоха с 1:0 победи в серията, която се играе до три успеха от пет възможни срещи.

Мачът стартира равностойно и в началото двата тима вървяха точка за точка. Левски първи успя да направи разлика при 14:9, но постепенно шампионките намериха ритъма в играта си и бързо заличиха изоставането си, като дори поведоха при 15:14 със силна серия на сервис на Ванеса Агбортаби. Жълто-сините продължиха да действат уверено и увеличиха преднината си на 6 точки при 23:17. Маричанки нямаха затруднения до края и затвориха първия гейм с атака на Ива Дудова за 25:20.

Вторият отново започна с поделено надмощие. След 11:11 обаче Борислава Съйкова и Ива Дудова направиха добри поредици от начални удари и това позволи на Марица да отвори аванс от 19:13. Това се оказа решаващо за развоя на втората част, която бе спечелена от Марица с 25:19.

В третия гейм шампионките взеха инициативата още в самото начало и стартираха със серия от шест безответни точки. Левски обаче отговори и изравни до 7:7. Стигна се до ново равенство при 17:17. Ключовият момент дойде при 19:17 в полза на пловдивчанки, когато два поредни аса на Борислава Съйкова, последвани от успешна блокада дадоха преднина от 22:17 и след това състезателките на Ахметджан Ершимшек затвориха мача с 25:21.

Ива Дудова се отличи за победата на Марица с 22 точки, 11 добави Борислава Съйкова, а Ванеса Агбортаби завърши с 10.

Вторият двубой от серията е на 24 април (петък) от 17:30 часа в зала Левски София.