Хегемонът Марица представи треньорския щаб за новия сезон

Волейболен клуб Марица (Пловдив) представи треньорския щаб на шампионките за новия сезон.



Под ръководството на старши треньора Ахметджан Ершимшек, женският тим на жълто-сините започва сезон 2025–2026 с нов заряд, високи цели и готовност за поредни големи предизвикателства.



Плътно до него застават помощник-треньорите Владан Шараба, Кристиян Илиев и статистикът Стоян Вулджев. За физическата подготовка и здравето на състезателките отново ще се грижат кондиционният треньор Николай Касабов и физиотерапевтът Теодора Сименова.



Част от треньорския екип са още помощник-треньорите Петко Иванов, Димитър Зикямов и Богдан Илиев.



Единни, мотивирани и устремени към нови върхове – щабът на Марица е готов за поредния златен сезон, обявиха от пловдивския клуб.