Спортните новини: Днес (6) | Вчера (18)
Хегемонът Марица представи треньорския щаб за новия сезон
Автор: Стойчо Генов 10:32Коментари (0)265
Волейболен клуб Марица (Пловдив) представи треньорския щаб на шампионките за новия сезон.

Под ръководството на старши треньора Ахметджан Ершимшек, женският тим на жълто-сините започва сезон 2025–2026 с нов заряд, високи цели и готовност за поредни големи предизвикателства.

Плътно до него застават помощник-треньорите Владан Шараба, Кристиян Илиев и статистикът Стоян Вулджев. За физическата подготовка и здравето на състезателките отново ще се грижат кондиционният треньор Николай Касабов и физиотерапевтът Теодора Сименова.

Част от треньорския екип са още помощник-треньорите Петко Иванов, Димитър Зикямов и Богдан Илиев.

Единни, мотивирани и устремени към нови върхове – щабът на Марица е готов за поредния златен сезон, обявиха от пловдивския клуб.
Статистика: