Хегемонът в българския женски волейбол през последните 12 години - Марица (Пловдив), показа днес в Общинския съвет на града спечелените през настоящия сезон два трофея - 11-ата Купа на България и 12-ата поредна шампионска титла на страната, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Общинските съветници посрещнаха с аплодисменти и на крака "жълто-сините" в началото на днешната сесия.

Както вече информирахме читателите си, Марица победи Левски с 3-0 успеха, с което затвори финалната серия без дори да загуби гейм.

Председателят на Общински съвет Пловдив Атанас Узунов благодари от името на целия Общински съвет на отбора на Марица Пловдив за спечеления златен дубъл за поредна година.

“Обичам месец април, защото както всяка година хегемонът на българския волейбол - отборът на Марица Пловдив, гостува в залата на Общински съвет, за да покаже поредните спечелени купи. Очаквам да се видим отново тук следваща година и предлагам, ако нямате достатъчно място за спечелените трофеи, спокойно може да ги изложим в нашата изложбена зала. Повярвайте ми, че всички общински съветници милеят за спорта в Пловдив, подкрепят ви и ще ви подкрепят", заяви Атанас Узунов.

"Спортът е социален феномен, който ни обединява. Изказвам благодарности на собствениците, спонсорите, треньорите и на самите волейболистки, защото 11 години носител на Купата на страната и 12 години шампион на България е плод на много усилия от всички тези хора. Благодаря на Марица Пловдив, че ни дава повече моменти на обединение като този“, каза на свой ред кметът на града Костадин Димитров.

Капитанът на Марица Добрина Христоскова благодари за подкрепата и помощта, като отбеляза, че успехите са резултат и от силната школа на клуба. По думите ѝ всички състезателки израстват именно от нея.

Мениджърът на "жълто-сините" Борис Халачев допълни, че подкрепата, която отборът получава в Пловдив, е без аналог в страната. Тази подкрепа именно мотивира състезателките да се отблагодаряват с титли и купи – и обеща, че това ще продължи и занапред.