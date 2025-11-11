Треньорът на Марица: Това е може би най-важният ни мач в последните години

© Старши треньорът на Марица (Пловдив) Ахметджан Ершимшек даде пресконференция преди домакинството на хърватския Динамо (Загреб) в среща-реванш от решаващия кръг за влизане в групите на Шампионската лига. На брифинга в зала Колодрума присъстваха и състезателките – Борислава Съйкова и Маргарита Гунчева.



Марица посреща хърватския първенец след категоричната победа с 3:0 в първия сблъсък в Загреб и преследва девето поредно участие в груповата фаза на най-авторитетния клубен волейболен турнир на Стария континент.



Ахметджан Ершимшек изрази увереност във възможностите на Жълто-сините и предупреди, че предстоящият двубой ще е по-труден в сравнение с мача в Загреб, като го определи като най-важния за тима в последните години.



“В първия мач свършихме много добра работа и след този резултат сме в добро настроение. Всеки знае колко важни са тези срещи за нас и сме напълно фокусирани върху двубоя. Мога да кажа, че сме готови. Със сигурност ще е по-трудно, отколкото в Загреб, защото това ще е последен шанс за тях. Ще направят всичко възможно, за да ни победят. Нашата цел е да не им дадем този шанс. Имам пълно доверие в своя отбор", заяви старши треньорът Ахметджан Ершимшек.



"Със сигурност съперникът ще може да играе по различен начин, защото в първия мач техният диагонал бе контузен и не взе участие. Волейболът не е индивидуален спорт. Ние сме отбор. Може би това е най-важният ни мач в последните години, защото преди винаги бяхме в груповата фаза, а сега още не сме и се опитваме да влезем. Достатъчно силни сме, за да го направим", допълни турският специалист.



Центърът Борислава Съйкова, която бе избрана за най-полезен играч в първия двубой между двата тима в хърватската столица, също бе на мнение, че все още нищо в сблъсъка не е решено.



"Признание е за свършената работа, че бях избрана за най-добър играч в първия двубой, но за мен най-важна е победата. Тя означава много повече. Сега трябва да излезем още по-фокусирани, защото те ще се опитат да дадат най-доброто от себе си и техният диагонал ще играе, след като в предния мач имаше здравословни проблеми и не успя да се включи“, каза Съйкова и призова привържениците на Марица за подкрепа в утрешната среща.



"В един такъв мач вълнението е много голямо. Всеки изминал двубой ми помага да съм все по-уверена. Чувствам се готова. Очаквам да сме концентрирани и да играем на максимума от възможностите ни. Ако ние си играем нашата игра, няма какво да ни спре. В такива моменти е най-важно спокойствието, за да можеш да избереш правилното решение в ситуациите. Надявам се феновете да дойдат да ни подкрепят и да станат свидетели на един хубав мач“, допълни Маргарита Гунчева.



Двубоят между Марица и Динамо (Загреб) е на 12 ноември (сряда) от 18:30 часа в зала Колодрума.



Билети за срещата се продават на kupibileti.bg и в партньорската им мрежа. В деня на мача пропуски ще се продават и на касата в залата.