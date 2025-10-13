ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (14) | Вчера (7)
Тя е само на 19, но има вече впечатляваща визитка! Готова е за още върхове с Марица
Автор: Стойчо Генов 15:30Коментари (0)239
©
Диагоналът Ива Дудова остава в Марица и ще бъде част от шампионския състав на клуба за шести пореден сезон, похвалиха се от пловдивския волейболен клуб.

Продукт на школата на Марица, Ива преминава през всички възрастови формации, а от сезон 2020-2021 е неизменна част от първия отбор на шампионките. Само на 19 години тя вече има впечатляваща визитка – пет шампионски титли, пет Купи на България и пет участия в груповата фаза на Шампионската лига, последното от които бе историческо за клуба.

Ива е преминала през всички гарнитури на националния отбор. През 2021 г. печели бронзов медал от Европейското първенство с тима до 16 години, като в мача за третото място реализира впечатляващите 41 точки и е избрана за най-добър диагонал на турнира.

През годините добавя към успехите си бронзови и сребърни отличия от Балкански първенства, а това лято завърши четвърта на Световното първенство за жени U21, където бе най-добър реализатор с общо 166 точки. Освен това има и участия с женския национален отбор.

"Ива Дудова се впуска в новия сезон, готова за още победи, развитие и нови върхове с Марица! Успех", допълниха още от "жълто-синия" клуб.
Още по темата: общо новини по темата: 13
10.10.2025
09.10.2025
07.10.2025
06.10.2025
02.10.2025
24.09.2025
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Центърът Борислава Съйкова започва своя трети сезон в Марица
 С неизчерпаема енергия и любов към играта, Мила ще преследва нов златен дубъл с Марица
 5-кратна шампионка на България ще продължи да трупа успехи с Марица
»
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: