Тя е само на 19, но има вече впечатляваща визитка! Готова е за още върхове с Марица

© Диагоналът Ива Дудова остава в Марица и ще бъде част от шампионския състав на клуба за шести пореден сезон, похвалиха се от пловдивския волейболен клуб.



Продукт на школата на Марица, Ива преминава през всички възрастови формации, а от сезон 2020-2021 е неизменна част от първия отбор на шампионките. Само на 19 години тя вече има впечатляваща визитка – пет шампионски титли, пет Купи на България и пет участия в груповата фаза на Шампионската лига, последното от които бе историческо за клуба.



Ива е преминала през всички гарнитури на националния отбор. През 2021 г. печели бронзов медал от Европейското първенство с тима до 16 години, като в мача за третото място реализира впечатляващите 41 точки и е избрана за най-добър диагонал на турнира.



През годините добавя към успехите си бронзови и сребърни отличия от Балкански първенства, а това лято завърши четвърта на Световното първенство за жени U21, където бе най-добър реализатор с общо 166 точки. Освен това има и участия с женския национален отбор.



"Ива Дудова се впуска в новия сезон, готова за още победи, развитие и нови върхове с Марица! Успех", допълниха още от "жълто-синия" клуб.