Треньорът на Марица: Трябва да сме също толкова концентрирани и в реванша

Треньорът на Марица (Пловдив) Ахметджан Ершимшек изрази задоволството си от постигнатия успех срещу хърватския Динамо (Загреб) в първия мач между двата тима от решаващия кръг за влизане в групите на Шампионската лига.

Жълто-сините надделяха с 3:0 гейма като гости в зала Сутинска врела в хърватската столица и направиха важна крачка към девето поредно участие в груповата фаза на най-авторитетния турнир на Стария континент.

“В първия гейм беше трудно за нас. Изоставахме с 16:19, но след това съм изключително доволен как реагирахме. Върнахме и това е много важно за нас – да знаем как да се борим в такива ситуации. Във втория и в третия гейм се представихме много добре. Играта ни на блокада и в защита започна да работи на ниво и резултатът е налице. Но това е победа само в първия мач, което ни дава предимство преди реванша", коментира след срещата Ершимшек.

“Сервисът ни беше много добър. Направихме и някои грешки на начален удар, но ги приемам, защото цялостно сервисът ни беше качествен. Играта ни в защита също работеше. Практически докоснахме всяка топка в нашето поле. Това също бе от изключително значение. Спечелихме само първия мач от сблъсъка, но това беше много важно. В реванша със сигурност трябва да покажем същата концентрация и същото високо ниво на игра", допълни наставникът на българския шампион.

Реваншът между Марица и Динамо е на 12 ноември (сряда) от 18:30 часа в зала Колодрума в Пловдив.
