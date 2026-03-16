Защитаващият титлата си отбор на Марица (Пловдив) започва участие в тазгодишните плейофи в Националната волейболна лига при жените с домакинство на Славия. Първият двубой от четвъртфиналите между двата тима е днес от 18:00 часа в зала "Строител" в Пловдив.Серията се играе до два успеха от три възможни срещи.Жълто-сините влизат в плейофите, след като спечелиха убедително първото място в редовния сезон на НВЛ. Шампионките постигнаха 18 поредни победи, в които загубиха само 2 гейма и така с пълен актив от 54 точки завършиха първата част от шампионата на върха в подреждането. Това им осигурява и домакинско преимущество в предстоящите плейофи.Славия зае осмата позиция в таблицата след редовния сезон, в който постигна 6 победи и допусна 12 поражения. Така Белите събраха актив от 18 точки.Марица записа два чисти успеха с по 3:0 гейма в двата двубоя срещу Славия в рамките на редовната кампания.Вторият мач от серията е на 19 март (четвъртък) от 18:00 часа в зала "Панайот Пондалов" в София.