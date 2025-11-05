ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (18) | Вчера (18)
Марица разби Динамо в Загреб и гледа уверено към групите на Шампионската лига
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:46
©
Българският волейболен шампион при жените Марица (Пловдив) започна по отличен начин участието си в тазгодишното издание на Шампионската лига, след като постигна категорична победа с 3:0 (25:21, 25:9, 25:18) гейма при гостуването си на хърватския Динамо (Загреб) в първа среща от решаващия кръг за влизане в групите на турнира.

Двубоят в зала Сутинска врела продължи само 64 минути, като Марица имаше сериозно превъзходство във всеки игрови елемент и след като взе равностойната първа част, не остави шансове на своя противник, а във втория гейм дори не позволи на хърватския тим да стигне границата от десет спечелени точки.

Мачът в хърватската столица започна с поделено надмощие и двата отбора вървяха точка за точка до 6:6. Играта през центъра даде желания ефект за Марица и българският шампион се откъсна с три точки при 11:8, но домакините отговориха и на свой ред обърнаха до 16:13. Това принуди Ахметджан Ершимшек да поиска прекъсване. Стигна се до 19:16 в полза на Динамо, но след това постепенно Жълто-сините стабилизираха посрещането си, което им позволи да разгърнат потенциала си в нападение и с последвала серия от 9:2 точки взеха първата част при 25:21.

Успехът в първия гейм даде допълнителна увереност на отбора на Марица, който стартира във втория много силно и поведе с 11:1 още в самото начало. До края шампионките на България бяха пълни господарки на полето и затвориха втората част при 25:9 след атака през центъра на Борислава Съйкова.

В третия гейм Жълто-сините продължиха да играят на изключително високо ниво и отново започнаха с преднина от 6:0 точки, която увеличиха до 17:6. Стигна се до 20:14 и мачът приключи след грешка от начален удар на Динамо за 25:18.

Най-резултатна за успеха на Марица стана Борислава Съйкова с 16 точки, Ива Дудова добави 14, а Ванеса Агбортаби допринесе с 11 точки за успеха.

Така възпитаничките на старши треньора Ахметджан Ершимшек взеха солиден аванс преди реванша, който е на 12 ноември в зала Колодрума в Пловдив. При новa победа и след седмица Жълто-сините ще участват за девети пореден път в груповата фаза на най-авторитетния европейски клубен турнир по волейбол.
