Треньорът на Марица: Ще направим всичко възможно, за да победим немския тим

© Старши треньорът на Марица (Пловдив) Ахметджан Ершимшек даде пресконференция преди втория двубой на жълто-сините от програмата на група Е в Шампионската лига срещу германския Палмберг (Шверин).



На брифинга в зала "Колодрума" присъстваха още и състезателките на отбора Боряна Ангелова и Виктория Коева.



"Искаме да играем в Шампионската лига, защото атмосферата и нивото на отборите са съвсем различни. Харесва ни да играем под напрежение. Ще дадем най-доброто от себе си на полето. Не мога да конкретизирам дали целта ни е първо, второ или трето място в групата, но със сигурност нашата задача е да дадем всичко от себе си на игрището“, заяви Ершимшек.



"Палмберг е силен противник. Представят се много добре в германското първенство, а спечелиха и първия си мач от Шампионската лига. Ще бъде труден двубой, но ще направим всичко възможно на игрището, за да ги победим“, допълни наставникът на Марица и обърна внимание на натоварения график на неговия отбор в последния месец.



"Този период е натоварен за нас заради мачовете от първенството и срещите в Шампионската лига, но и през миналата година беше същото по това време от годината. Използваме времето рационално, за да поддържаме отбора в добра форма. Не е необходимо да претоварваме състезателките. Вярвам, че се справяме добре и утре всички ще бъдат в добра кондиция“, обясни специалистът.



Той направи сравнение между стиловете на игра на полския Девелопрес (Жешув), който Марица срещна в първия си двубой от група Е на Шампионската лига, и предстоящия съперник – Палмберг (Шверин).



"Двата отбора са силни, но имат различни стилове на игра. В Шампионската лига няма лесни мачове. Палмберг опитват да играят бързо отвсякъде и може да се каже, че правят повече грешки в сравнение с Жешув. Това е добре за нас. Ще бъде различен мач, но нашата цел остава същата“, завърши Ахметджан Ершимшек.



Състезателката на Марица Виктория Коева изрази увереност във възможностите на Жълто-сините и акцентира върху характера на отбора.



"Атмосферата в тима е много добра. Тренираме концентрирано и сме позитивно настроени за утре. Очаквам от нас да покажем характера на отбора и да се поздравим с победа. Шверин е много добър отбор. Най-голямото предизвикателство за нас е, че трябва да сме постоянно стабилни и агресивни през целия мач. Искам да благодаря на всички фенове, които ще ни подкрепят. Тяхната подкрепа е изключително важна. Енергията им ни дава много голяма сила и се надявам да ги направим горди“, каза Коева.



Центърът на Жълто-сините Боряна Ангелова обърна внимание на значението, което има участието на Марица в Шампионската лига.



"Моите очаквания са да покажем какво можем. Най-важното е да спазваме указанията от треньорите. Мотивира ни това, че играем в Шампионската лига. Това е голямо постижение за нашия отбор. Изправяме се срещу силни съперници и така можем да израснем още повече с всеки изминал мач. Благодарим на феновете. Радваме се, че много хора идват в залата, защото тяхната подкрепа е много важна за нас“, заяви Ангелова.



Двубоят между Марица и Палмберг е на 2 декември (вторник) от 18:30 часа в зала Колодрума.



Билетите за мача са налични за закупуване онлайн в сайта kupibileti.bg и в партньорската им мрежа – Билетен център пред Община Пловдив, както и в касите на FastPay. В деня на мача пропуски ще се продават и на касата в залата.