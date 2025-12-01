ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (21) | Вчера (7)
Треньорът на Марица: Ще направим всичко възможно, за да победим немския тим
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:26Коментари (0)210
©
Старши треньорът на Марица (Пловдив) Ахметджан Ершимшек даде пресконференция преди втория двубой на жълто-сините от програмата на група Е в Шампионската лига срещу германския Палмберг (Шверин).

На брифинга в зала "Колодрума" присъстваха още и състезателките на отбора Боряна Ангелова и Виктория Коева.

"Искаме да играем в Шампионската лига, защото атмосферата и нивото на отборите са съвсем различни. Харесва ни да играем под напрежение. Ще дадем най-доброто от себе си на полето. Не мога да конкретизирам дали целта ни е първо, второ или трето място в групата, но със сигурност нашата задача е да дадем всичко от себе си на игрището“, заяви Ершимшек.

"Палмберг е силен противник. Представят се много добре в германското първенство, а спечелиха и първия си мач от Шампионската лига. Ще бъде труден двубой, но ще направим всичко възможно на игрището, за да ги победим“, допълни наставникът на Марица и обърна внимание на натоварения график на неговия отбор в последния месец.

"Този период е натоварен за нас заради мачовете от първенството и срещите в Шампионската лига, но и през миналата година беше същото по това време от годината. Използваме времето рационално, за да поддържаме отбора в добра форма. Не е необходимо да претоварваме състезателките. Вярвам, че се справяме добре и утре всички ще бъдат в добра кондиция“, обясни специалистът.

Той направи сравнение между стиловете на игра на полския Девелопрес (Жешув), който Марица срещна в първия си двубой от група Е на Шампионската лига, и предстоящия съперник – Палмберг (Шверин).

"Двата отбора са силни, но имат различни стилове на игра. В Шампионската лига няма лесни мачове. Палмберг опитват да играят бързо отвсякъде и може да се каже, че правят повече грешки в сравнение с Жешув. Това е добре за нас. Ще бъде различен мач, но нашата цел остава същата“, завърши Ахметджан Ершимшек.

Състезателката на Марица Виктория Коева изрази увереност във възможностите на Жълто-сините и акцентира върху характера на отбора.

"Атмосферата в тима е много добра. Тренираме концентрирано и сме позитивно настроени за утре. Очаквам от нас да покажем характера на отбора и да се поздравим с победа. Шверин е много добър отбор. Най-голямото предизвикателство за нас е, че трябва да сме постоянно стабилни и агресивни през целия мач. Искам да благодаря на всички фенове, които ще ни подкрепят. Тяхната подкрепа е изключително важна. Енергията им ни дава много голяма сила и се надявам да ги направим горди“, каза Коева.

Центърът на Жълто-сините Боряна Ангелова обърна внимание на значението, което има участието на Марица в Шампионската лига.

"Моите очаквания са да покажем какво можем. Най-важното е да спазваме указанията от треньорите. Мотивира ни това, че играем в Шампионската лига. Това е голямо постижение за нашия отбор. Изправяме се срещу силни съперници и така можем да израснем още повече с всеки изминал мач. Благодарим на феновете. Радваме се, че много хора идват в залата, защото тяхната подкрепа е много важна за нас“, заяви Ангелова.

Двубоят между Марица и Палмберг е на 2 декември (вторник) от 18:30 часа в зала Колодрума.

Билетите за мача са налични за закупуване онлайн в сайта kupibileti.bg и в партньорската им мрежа – Билетен център пред Община Пловдив, както и в касите на FastPay. В деня на мача пропуски ще се продават и на касата в залата.
Още по темата: общо новини по темата: 30
27.11.2025
27.11.2025
26.11.2025
13.11.2025
12.11.2025
12.11.2025
предишна страница [ 1/5 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Марица остава на върха без загубен гейм след победа над ЦСКА
 Пуснаха билетите за първото домакинство на Марица в групите на Шампионската лига
 Марица взе гейм на полския шампион, приема във вторник първенеца на Германия
 Стискаме палци на Марица в първия мач от груповата фаза в Шампионска лига
»
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: