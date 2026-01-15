Марица излиза срещу Палмберг за още една паметна вечер в Шампионската лига

© Марица (Пловдив) продължава борбата си в Шампионската лига с гостуване на германския Палмберг (Шверин). Жълто-сините гостуват днес в Палмберг Арена в четвъртия си двубой от програмата на група Е в най-авторитетния европейски клубен волейболен турнир. Срещата е от 19:00 часа българско време и ще бъде излъчена пряко в ефира на Max Sport 2.



Маричанки започнаха годината по най-добрия възможен начин, след като пречупиха френския Льовалоа Пари Сен Клу (Париж) и го победиха с 3:1 гейма в зала Колодрума в първия си сблъсък за новата 2026.



Така състезателките на старши треньора Ахметджан Ершимшек събраха актив от 4 точки и заемат третото място в класирането на групата. Палмберг е с 2 пункта повече на втората позиция, а лидер е полският Девелопрес (Жешув), който в другия двубой от този кръг надигра Льовалоа с 3:1 и излезе начело в подреждането с 9 точки.



В първия си мач срещу Палмберг в Пловдив Жълто-сините показаха характер и бяха близо до успеха срещу германския тим, но в крайна сметка отстъпиха след решителен тайбрек.



Старши треньорът на българския шампион Ахметджан Ершимшек предупреди преди предстоящото гостуване в Шверин, че очаква страхотна атмосфера в Палмберг Арена и маричанки ще трябва бързо да се адаптират, като покажат своята способност да се борят.



За наставника на Марица предстоящият двубой има и допълнителен заряд, тъй като от лятото той ще стане помощник именно на старши треньора на Палмберг Феликс Козловски в националния отбор на Нидерландия по волейбол за жени.



Козловски пък показа огромно уважение към българския първенец в изявлението си преди мача като заяви, че Марица е много опитен отбор с голямо качество, който вече дълги години се състезава на високо ниво и знае как да играе в трудните моменти.



В исторически план двата клуба вече са се срещали веднъж на европейската волейболна сцена и то точно преди 10 години. Тогава в сблъсък от турнира за Купата на ЦЕВ тимът от Шверин печели и двете срещи – с 3:0 като домакин и с 3:1 при гостуването си в Пловдив.