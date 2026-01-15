ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (11) | Вчера (15)
Марица излиза срещу Палмберг за още една паметна вечер в Шампионската лига
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:41Коментари (0)115
©
Марица (Пловдив) продължава борбата си в Шампионската лига с гостуване на германския Палмберг (Шверин). Жълто-сините гостуват днес в Палмберг Арена в четвъртия си двубой от програмата на група Е в най-авторитетния европейски клубен волейболен турнир. Срещата е от 19:00 часа българско време и ще бъде излъчена пряко в ефира на Max Sport 2.

Маричанки започнаха годината по най-добрия възможен начин, след като пречупиха френския Льовалоа Пари Сен Клу (Париж) и го победиха с 3:1 гейма в зала Колодрума в първия си сблъсък за новата 2026.

Така състезателките на старши треньора Ахметджан Ершимшек събраха актив от 4 точки и заемат третото място в класирането на групата. Палмберг е с 2 пункта повече на втората позиция, а лидер е полският Девелопрес (Жешув), който в другия двубой от този кръг надигра Льовалоа с 3:1 и излезе начело в подреждането с 9 точки.

В първия си мач срещу Палмберг в Пловдив Жълто-сините показаха характер и бяха близо до успеха срещу германския тим, но в крайна сметка отстъпиха след решителен тайбрек.

Старши треньорът на българския шампион Ахметджан Ершимшек предупреди преди предстоящото гостуване в Шверин, че очаква страхотна атмосфера в Палмберг Арена и маричанки ще трябва бързо да се адаптират, като покажат своята способност да се борят.

За наставника на Марица предстоящият двубой има и допълнителен заряд, тъй като от лятото той ще стане помощник именно на старши треньора на Палмберг Феликс Козловски в националния отбор на Нидерландия по волейбол за жени.

Козловски пък показа огромно уважение към българския първенец в изявлението си преди мача като заяви, че Марица е много опитен отбор с голямо качество, който вече дълги години се състезава на високо ниво и знае как да играе в трудните моменти.

В исторически план двата клуба вече са се срещали веднъж на европейската волейболна сцена и то точно преди 10 години. Тогава в сблъсък от турнира за Купата на ЦЕВ тимът от Шверин печели и двете срещи – с 3:0 като домакин и с 3:1 при гостуването си в Пловдив.
Още по темата: общо новини по темата: 42
12.01.2026
08.01.2026
07.01.2026
06.01.2026
23.12.2025
21.12.2025
предишна страница [ 1/7 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Честито! Голямата легенда на Марица Ани Узунова празнува днес рожден ден
 Треньорът на Марица: Щастлив и горд съм с моя отбор! Вложихме сърцата си на полето
 Страхотно! Стоичков вдъхнови Марица за първа победа в Шампионската лига
 Треньорът на Марица: Целта е да завършим на второ или трето място в групата
»
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: