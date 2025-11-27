Пуснаха билетите за първото домакинство на Марица в групите на Шампионската лига

© Билетите за първото домакинство на Марица (Пловдив) в групите на Шампионската лига вече са в продажба. Жълто-сините посрещат германския Палмберг (Шверин) на 2 декември (вторник) от 18:30 часа в зала "Колодрума" във втория си двубой от програмата на група Е в най-авторитетния европейски волейболен клубен турнир.



Пропуските за реванша вече са налични за закупуване онлайн тук, както и в партньорската им мрежа – Билетен център пред Община Пловдив и на касите на FastPay.



В деня на мача пропуски ще се продават и на касата в зала "Колодрума".



Цената на билетите е следната:



– За ученици и пенсионери – 10 лв. / 5,11 €



– Редовен билет – 20 лв. / 10,23 €



Деца до 7-годишна възраст влизат безплатно, но без право на запазено място.



Абонаментните карти важат за този двубой. За притежателите на сезонни пропуски в зала "Колодрума" отново ще бъде обособена и специална ВИП зона с включен безплатен кетъринг, уточниха от ръководството на Марица.