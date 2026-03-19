След две категорични победи над Славия (София) в четвъртфиналните плейофи Марица (Пловдив) се класира за полуфиналите в женското национално първенство по волейбол. Жълто-сините ще се изправят срещу отбора на ЦСКА (София) по пътя към поредната си титлра.Полуфиналната серия започва на 5 април и ще се играе до три успеха от пет възможни срещи.В столичната зала "Панайот Пондалов" възпитаничките на старши треньора Ахметджан Ершимшек имаха пълно превъзходство на полето и в нито една от трите части не позволиха на Славия да мине границата на 15 спечелени точки.Геймовете приключиха съответно на 12, 8 и 12 точки.Най-резултатна за победата на шампионките бе Ива Дудова с 18 точки, Цветелина Петрова реализира 11, а Кая Николова и Ванеса Агбортаби добавиха по 10.В другия четвъртфинал ЦСКА отстрани втория отбор на пловдивчанки - Марица 2022, с 2:0 победи.