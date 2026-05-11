Отборът на Локомотив Пловдив игра силно срещу шампиона Рилски спортист, но отстъпи с 87:79 в първия полуфинален сблъсък в плейофите на Националната баскетболна лига при мъжете. Мачът се игра в зала "Арена Самелион“ в Самоков. С успеха домакините поведоха в серията преди второто си домакинство. То е тази вечер от 19:15 чака в същата зала.

Девърл Рамзи бе най-резултатен за черно-белите, като завърши с 19 точки. Другият гард на пловдивчани - Грант Сингълтън, не завърши срещата заради 5 лични нарушения.

За Рилски спортист Джонатан Дейвис бе най-резултатен със своите 19 точки, а най-полезен бе Майк Едуардс, който навъртя коефициент 16.

Срещата беше много оспорвана и интригуваща до самия край. Бяхме свидетели на цели 34 размени на водачеството. По всичко личеше, че победителят ще се реши в последните минути при 70:70 и 8 минути до края.

Тогава сякаш опитът си каза думата и шампионите включиха на друга предавка. Серия 13:3 ги откъсна напред и Рилски се поздрави с успеха и излезе с "едни гърди напред“ пред пловдивчани.