Пловдивският Академик Бултекс 99 не успя да се класира за плейофите в Националната баскетболна лига. Това стана факт, след като възпитаниците на треньора Йордан Иванов загубиха гостуването си на Спартак (Плевен) с 82:90 след продължение. Двубоят бе от 31-ия кръг на първенството и се игра в зала "Балканстрой" в Плевен.

Пловдивчани остават извън Топ 8, като до момента са с актив от 9 победи и 19 загуби.

Най-резултатен за Академик Бултекс 99 в мача стана Джакуез Йоу с 22 точки и 1 асистенция.

"Дадохме всичко, бихме се до края, но нашата възможност за плейофите отпада. Гордеем се с отбора! Нека завършим сезона с този стил на игра", написаха от БК Академик в своята официална страница.

В следващия 32-и кръг Академик приема на 19 април шампиона Рилски спортист. Ден по-късно е мачът между Локомотив Пловдив и Спартак Плевен в зала "Сила".