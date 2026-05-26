Баскетболният Академик Бултекс 99 (Пловдив) се раздели с един от своите чуждестранни състезатели. Става въпрос за американеца Танго Донзо, съобщиха от клуба. Той подсили пловдивчани в началото на тази година и изигра общо 16 официални мача. Донзо записа актив от 4.8 точки, 3.2 борби, 0.6 асистенции и 25.6% стрелба средно на двубой, показа справка на Plovdiv24.bg.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на Академик Пловдив:

Благодарим ти, Танго!

Един сезон, много емоции, незабравими моменти. Танго Донзо остави своя отпечатък върху паркета в Пловдив и в сърцата на феновете.

От първия до последния мач - любимецът на трибуните! Твоята енергия, характер и всеотдайност накараха феновете да се влюбят в играта ти. Благодарим ти за всяко усилие, за всяка защитна борба, за всичко, което даде на Академик Булткес 99. Беше удоволствие да те гледаме с нашите цветове!

Пожелаваме ти само успехи в следващата глава от кариерата ти - където и да те отведе пътят!

Академиците винаги ще те подкрепят!