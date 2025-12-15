Академик Пловдив спря пропадането си с победа над Левски София

© acebook.com/plovdivbb Академик Пловдив победи гостуващия тим на Левски със 78:66 в мач от 11-и кръг на Националната баскетболна лига. Играчите на Йордан Янков вкараха 20 от 31 наказателни изстрела и овладяха 49 борби.



Над всички за домакините бе Васил Бачев с 21 точки и 4 борби, докато Обрад Томич добави 18 точки и 12 борби. За столичани най-резултатен бе Момчил Кадиев с 16 точки и 9 борби.



Академик се намира на 9-а позиция във временното подреждане с 3 победи и 7 загуби, докато играчите на Константин Папазов са 10-и с 1 успех и 9 поражения.