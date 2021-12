Страхотна новина за най-малките баскетболисти на Пловдив

© Баскетболен клуб Академик Пловдив и The Little Team - Баскетболна академия за деца от 3 до 10 години, стартират кампания, която ще позволи на най-малките баскетболисти на Пловдив да тренират рамо до рамо с баскетболистите от мъжкия представителен отбор.



Ето какво още информираха по темата от БК Академик:



Всяка седмица един играч от професионалния отбор ще се включва в заниманията на малките баскетболисти, за да предаде част от своите знания, умения и пример, как е успял да се превърне в професионалист!



А каква по-добра мотивация от това за децата, които тази събота приветстваха първия “голям" баскетболист - Николай Титков!



Жадни за нови знания и въодушевени да покажат своите умения, малките баскетболисти споделиха един прекрасен момент с Ники!



Ние от мъжкия отбор на БК Академик Пловдив помним нашите първи стъпки в залата и знаем колко важна роля можем да изиграем в запалването на тези малчугани към любимата ни игра.



Благодарим на The Little Team за предоставената възможност и им пожелаваме тяхната академия да произведе много баскетболни национални състезатели и разбира се добри, честни и трудолюбиви хора!