© Нов треньор в щаба на Академик Пловдив, съобщиха от клуба. Става въпрос за Асан Ибишев, който ще е новият специалист по кондиционна подготовка в детско юношеската школа на пловдивчани.



Той ще отговаря за оптималната форма и развитие на всички състезатели на Академик, от най-малките до най-големите, уточниха от ръководството.



Асан е на 32 години, дългогодишен състезател по джудо, носител на множество медали от републикански първенства и международни турнири. Завършва средното си образование в СУ "Васил Левски" в Пловдив и висше в ПУ "Паисий Хилендарски", специалност "Физическо възпитание и спорт".



Добива професионална квалификация "Кондиционен треньор" в частен професионален колеж по спорт “ БИО ФИТ “ гр. София.



Асан продължава да се развива и в последните години изкарва няколко сертификата :



- “ Continental Organization of Registred fitness instructors and Teachers C.O.R.F.I.T personal trainer certifikate



- Performance Nutrition Certificate



- Master level teaching certificate



- Biomechanical Analysis of weight resistance.



От 2010г. насам провежда индивидуални и групови тренировки, кондиционна подготовка на професионални спортисти по футбол, баскетбол, фехтофка, автомобилизъм и тенис на корт.