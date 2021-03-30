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Талант на Академик Пловдив получи повиквателна за България U16
Автор: Стойчо Генов 14:17 / 30.03.2021Коментари (0)250
© БФБ
Треньорът на националния баскетболен отбор на България за момчета до 16-годишна възраст Йордан Иванов ще събере 15 свои избраници за ранен старт от подготовката за Европейското първенство това лято. Както е известно, през ангуст в София ще участват 24 отбора, които ще спорят за промоция в Дивизия А на Европа.

Кампът на 16-годишните ще е в Сливен от 5 до 11 април. Помощник на Иванов ще е Янко Янков от Шумен.

Ето кои момчета, родени през 2005 и 2006 г. ще се готвят в града на Сините камъни:

Александър Жилев (БУБА Баскетбол), Деян Колев (БУБА Баскетбол), Станислав Хинков (БУБА Баскетбол), Велизар Георгиев (Балкан), Александър Гавалюгов (Балкан), Преслав Дурев (Сливен), Димитър Стамов (Академик Пловдив), Стефан Михайлов (Балкан), Кристиян Попов (Черно море Тича), Кристиян Челенков (Локомотив София), Иво Корестилов (Делфин Бургас), Джерами Колев (Алба Берлин), Иван Петров (Спартак Плевен), Александър Конов (САЩ), Момчил Кадиев (Левски).
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