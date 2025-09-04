ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (17) | Вчера (18)
Академик (Пловдив) и Балкан размениха домакинствата си, първият мач ще е в Ботевград
Автор: Стойчо Генов 17:10Коментари (0)244
©
Една промяна претърпя програмата на Националната баскетболна лига за новия сезон. Отборите на Балкан (Ботевград) и Академик Бултекс 99 (Пловдив) ще разменят домакинствата си.

Това означава, че на 5 октомври (неделя) от 18.00 часа двата тима ще се срещнат в “Арена Ботевград" в среща от 1 кръг. Пловдивчани ще приемат Балкан на 20 декември от 19.15 часа в зала “Сила". Двубоят ще бъде от програмата на 12 кръг.

Припомняме, че новият сезон в НБЛ ще започне на 4 октомври. Другият пловдивски тим в елита - Локомотив, приема варненския Черно море Тича в зала "Сила".
