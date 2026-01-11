ИЗПРАТИ НОВИНА
Честит рожден ден на легендата Асен Великов! Играе в Пловдив, но вече преподава на деца
Автор: Стойчо Генов 12:37Коментари (0)362
©
Честит рожден ден на една истинска легенда на българския баскетбол - Асен Великов! 40 години. Цели 20 години на професионалния паркет. И все още играе на най-високото ниво в НБЛ.

Това написаха за своя състезател в момента от баскетболен клуб Академик Пловдив и добавиха следното:

Представител на националния отбор, символ на Левски София, и пример за цяло поколение млади играчи.

Професионализъм, постоянство и любов към играта.

Този сезон освен, че се бори да защитава цветовете на Академик, той предава опита си на децата в една от училищните ни школи.

От цялата организация на Академик Бултекс 99 пожелаваме здраве, сила и успехи!
