Честит рожден ден на легендата Асен Великов! Играе в Пловдив, но вече преподава на деца

© Честит рожден ден на една истинска легенда на българския баскетбол - Асен Великов! 40 години. Цели 20 години на професионалния паркет. И все още играе на най-високото ниво в НБЛ.



Това написаха за своя състезател в момента от баскетболен клуб Академик Пловдив и добавиха следното:



Представител на националния отбор, символ на Левски София, и пример за цяло поколение млади играчи.



Професионализъм, постоянство и любов към играта.



Този сезон освен, че се бори да защитава цветовете на Академик, той предава опита си на децата в една от училищните ни школи.



От цялата организация на Академик Бултекс 99 пожелаваме здраве, сила и успехи!