БК Академик: Пловдив заслужава своя баскетболен дом

“Академик Бултекс 99" – 77 години баскетбол в Пловдив



През 2025 година нашият клуб навършва 77 години – 77 години традиции, любов към играта и възпитаване на поколения баскетболисти.



През сезон 2020/2021 постигнахме историческо класиране – завършихме 3-ти в България, а в Балканската лига стигнахме до финал и спечелихме сребърните медали. Това бе най-успешният сезон в историята на пловдивския баскетбол.



Тогавашният кмет на града, Здравко Димитров, ни обеща, че в район Западен ще бъде изградена нова баскетболна зала – първата в Пловдив от над 50 години, която да приюти нашия отбор и да даде нов дом на пловдивския баскетбол.



В началото на 2024 година, заедно със сегашния кмет на Пловдив, Костадин Димитров, стартирахме инициативата за изграждането на собствена зала на “Академик Бултекс 99". Проектът вече е факт и е планиран да бъде реализиран в рамките на следващите 5 години.



Тази зала ще бъде посветена на школата на клуба, в която тренират над 580 деца – бъдещето на баскетбола в града.



Именно тогава поехме и инициативата да възстановим женския баскетбол в Академик, защото вярваме, че баскетболът в Пловдив трябва да бъде пълен, жив и обичан от всички.



Искаме да благодарим на нашият президент Васил Врачев и собственика на нашият основен спонсор Стефан Башев, че през всичките тези години не се отказаха от своята мисия да помагат на баскетбола в Пловдив.



Ние няма да спрем да мечтаем, да работим и да градим.



Защото Пловдив заслужава своя баскетболен дом.