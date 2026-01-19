Академик Пловдив лети за втора поредна победа при новия треньор Йордан Иванов

© Академик Бултекс 99 (Пловдив) записа убедителна победа като гост на Шумен с 90:78 в мач от 17-ия кръг на НБЛ, който се игра в зала "Младост" в Шумен.



Третата четвърт беше решаваща за изхода от срещата. Пловдивчани доминираха тотално и взеха аванс от 15-0 точки, който практически им подпечата успеха.



В последната част играчите на Йордан Иванов продължиха да контролират темпото и разликата достигна 26 точки. Късна серия от 13-0 на домакините оформи крайния резултат.



Васил Бачев показа класа за Академик с 20 точки и 6 реализирани тройки от 10 опита. Съотборникът му Николай Михайлов записа солидно представяне с дабъл-дабъл - 17 точки и 11 борби под коша.



Това бе трета поредна победа за отбора през 2026 година и втора поредна за новия наставник Йордан Иванов.



На 28 януари Академик Пловдив гостува на Ботев Враца в мач-реванш от квалификациите за Купата на България.



На 2 февруари пък е дербито на Пловдив срещу Локомотив.