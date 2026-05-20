Локомотив Пловдив постигна един от най-значимите успехи в клубната си история, след като се класира за финала в Националната баскетболна лига за първи път. "Черно-белите“ надделяха над шампиона от последните години Рилски спортист с 92:87 в решаващия пети мач от полуфиналната серия, изигран в Арена СамЕлион.

Срещата предложи високо напрежение и множество обрати, а тимът на Асен Николов показа по-здрави нерви в ключовите моменти. С този успех Локомотив печели серията с 3:2 победи, след като изоставаше с 0:2 в началото - впечатляващ обрат срещу един от водещите отбори в последните сезони.

За пловдивчани това е втори голям финал в рамките на сезона, след като по-рано през годината те стигнаха до сребърните медали в турнира за Купата на България, отново след силно представяне срещу същия съперник. В предстоящия финал Локомотив ще се изправи срещу Балкан Ботевград.

Двубоят започна равностойно, като двата отбора си разменяха серии и играта вървеше кош за кош. Рилски спортист успя да вземе лек аванс от 3 точки след първата част благодарение на активността на ключови играчи в нападение.

Във втората четвърт Локомотив вдигна значително нивото си в защита и наложи темпо, което обърна развоя на срещата. Със серия от 22:7 пловдивчани се оттеглиха на почивка с комфортна преднина от 50:37.

Третата част обаче бе белязана от силен отговор на тима от Самоков. Рилски спортист постепенно навакса изоставането и дори изравни резултата, но след 30 минути игра Локомотив все още запази минимално предимство.

Последната част се превърна в истински трилър. Двата отбора разчитаха на основните си реализатори, като напрежението растеше с всяка изминала минута. При оставаща една минута Локомотив поведе с 5 точки след ключови изяви на Дъвъръл Рамзи и Калил Милър.

Рилски спортист успя да намали пасива до само точка, а в последните секунди дори имаше шанс за изравняване, но не се възползва. След грешка и бързо нарушение, Томислав Минков бе точен от наказателната линия и сложи край на интригата.

За Локомотив Пловдив най-силно се представи Дъвъръл Рамзи с 21 точки. Калил Милър добави 18 точки и 7 борби, а Кръстомир Михов завърши с 16. Грант Сингълтън допринесе с 14 точки, а Минков оформи дабъл-дабъл с 10 точки и 11 борби.

За Рилски спортист най-резултатен бе Христо Бъчков с 20 точки. Майк Едуардс и Красимир Петров добавиха по 13, Чавдар Костов и Алън Арнет завършиха с по 12, а Джонатан Дейвис реализира 10.

С този успех Локомотив Пловдив продължава историческия си поход към титлата, а финалната серия срещу Балкан Ботевград обещава нова порция високоволтов баскетбол.