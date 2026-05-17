Локомотив Пловдив изигра втори пореден героичен мач, в който надигра действащия баскетболен шампион Рилски спортист. Черно-белите се наложиха над съперника си с 99:88 (22:22, 31:19, 28:21, 18:26) във второто си домакинство в зала "Сила“ от полуфиналния плейоф в Националната баскетболна лига при мъжете.

Така възпитаниците на треньора Асен Николов изравниха серията на 2-2 победи.

"Битка докрай! Решаващият мач от полуфиналната серия е на 20 май в Арена СамЕлион. За Локомотив! За Пловдив!", написаха лаконично от БК Локомотив Пловдив след края на мача.

Два мача са във фокуса на Пловдив на тази дата 20 май. Аз съм щастлив, че нашият отбор е участник в единия от тях, заяви треньорът на черно-белите Асен Николов.

Както е известно, също на 20 май е финалът за Купата на България по футбол, който противопоставя Локомотив Пловдив и ЦСКА на националния стадион "Васил Левски".

Победителят от петия полуфинален сблъсък между Рилски спортист и Локомотив Пловдив ще играе финал за шампионската титла срещу отбора на Балкан (Ботевград).

Кхалил Милър бе най-полезен за Локомотив Пловдив с 25 точки, 9 борби и 3 асистенции, докато Грант Сингълтън реализира 24 точки, а Томислав Минков добави 15 точки и 8 борби.

Алън Арнет отбеляза 23 точки, 3 борби и 4 асистенции за Рилски спортист, а с 18 точки и 9 борби завърши Христо Бъчков.