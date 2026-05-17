Локомотив Пловдив изигра втори пореден героичен мач, в който надигра действащия баскетболен шампион Рилски спортист. Черно-белите се наложиха над съперника си с 99:88 (22:22, 31:19, 28:21, 18:26) във второто си домакинство в зала "Сила“ от полуфиналния плейоф в Националната баскетболна лига при мъжете.
Така възпитаниците на треньора Асен Николов изравниха серията на 2-2 победи.
"Битка докрай! Решаващият мач от полуфиналната серия е на 20 май в Арена СамЕлион. За Локомотив! За Пловдив!", написаха лаконично от БК Локомотив Пловдив след края на мача.Както е известно, също на 20 май е финалът за Купата на България по футбол, който противопоставя Локомотив Пловдив и ЦСКА на националния стадион "Васил Левски".
Победителят от петия полуфинален сблъсък между Рилски спортист и Локомотив Пловдив ще играе финал за шампионската титла срещу отбора на Балкан (Ботевград).
Кхалил Милър бе най-полезен за Локомотив Пловдив с 25 точки, 9 борби и 3 асистенции, докато Грант Сингълтън реализира 24 точки, а Томислав Минков добави 15 точки и 8 борби.
Алън Арнет отбеляза 23 точки, 3 борби и 4 асистенции за Рилски спортист, а с 18 точки и 9 борби завърши Христо Бъчков.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!