Фенклубът на Локо: Подкрепете момчетата в този исторически сблъсък!

© Фенклубът на Локомотив Пловдив излезе с призив за подкрепа към "черно-белите" привърженици.



Конкретният повод за реакцията е предстоящото баскетболно градско дерби срещу Академик Бултекс 99. Двубоят е в сряда от 19,15 часа в зала "Сила".



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на Хенклуб Локомотив Пловдив:



Баскетболното дерби е тук!



Локомотивци,



Пише се история! За първи път в елитния мъжки баскетбол Локомотив Пловдив излиза срещу Академик Бултекс 99 в мач от редовния сезон.



19.11 (сряда)



19:15 ч.



Комплекс "Сила“



Призоваваме всички черно-бели сърца – елате да напълним залата и да създадем онази неповторима атмосфера, която само ние можем. Покажете силата на нашата общност и подкрепете отбора в този исторически сблъсък!



Нашите момчета посрещат градския съперник след категорична победа над шампиона Рилски спортист. Те заслужават пълни трибуни!



Всички в залата!