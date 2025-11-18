ИЗПРАТИ НОВИНА
Фенклубът на Локо: Подкрепете момчетата в този исторически сблъсък!
Автор: Стойчо Генов 09:16Коментари (0)258
©
Фенклубът на Локомотив Пловдив излезе с призив за подкрепа към "черно-белите" привърженици.

Конкретният повод за реакцията е предстоящото баскетболно градско дерби срещу Академик Бултекс 99. Двубоят е в сряда от 19,15 часа в зала "Сила".

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на Хенклуб Локомотив Пловдив:

Баскетболното дерби е тук!

Локомотивци,

Пише се история! За първи път в елитния мъжки баскетбол Локомотив Пловдив излиза срещу Академик Бултекс 99 в мач от редовния сезон.

19.11 (сряда)

19:15 ч.

Комплекс "Сила“

Призоваваме всички черно-бели сърца – елате да напълним залата и да създадем онази неповторима атмосфера, която само ние можем. Покажете силата на нашата общност и подкрепете отбора в този исторически сблъсък!

Нашите момчета посрещат градския съперник след категорична победа над шампиона Рилски спортист. Те заслужават пълни трибуни!

Всички в залата!
