Спортните новини:
Локомотив Пловдив запази 4-ото място в НБЛ след 10-а победа
Автор: Стойчо Генов 11:04
©
Локомотив Пловдив записа десети успех от началото на редовния сезон в Националната баскетболна лига. Черно-белите разгромиха Ботев (Враца) със 105:87 в зала "Сила" в Пловдив. Така възпитаниците на треньора Асен Николов остават еднолично на четвъртата позиция във временното класиране след 17 кръга.

След колебливо начало, Локомотив намери точния ритъм във втората четвърт, когато силната стрелба от дистанция обърна развоя на срещата. В решаващите моменти тимът показа характер и класа, а в последната част наложи пълен контрол върху играта и затвори мача по категоричен начин.

Основна роля за успеха имаха Шоу Андеръс и Кхалил Милър, които завършиха с по 21 точки, като Милър доминираше и под коша с 15 борби.
