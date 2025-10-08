ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (8) | Вчера (12)
БК Локомотив към Аврамов: Благодарим ти! Винаги ще си един от нас!
Автор: Стойчо Генов 13:25Коментари (0)58
©
В дебютния мач на БК Локомотив Пловдив в НБЛ срещу Черно море имахме честта да покажем своята признателност към Божидар Аврамов, който поставя край на своята впечатляваща кариера, информираха от "черно-белия" клуб.

Ето какво съобщиха още от БК Локомотив Пловдив:

Нямаше по-подходящ момент – именно срещу отбора, от който Божидар започна своя баскетболен път. Символично и емоционално, тази вечер затвори един голям цикъл в историята на един от най-талантливите български гардове през последните две десетилетия.

Божидар оставя след себе си пример за професионализъм, отдаденост и любов към играта – качества, които вдъхновяват младите състезатели в нашия клуб и извън него.

Благодарим ти за всичко, което направи за баскетбола и за това, че избра Локомотив Пловдив да бъде последната спирка в твоето пътешествие като състезател.

Желаем ти здраве, щастие и успех във всичко, което предстои! Ти винаги ще си един от нас!

