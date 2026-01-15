ИЗПРАТИ НОВИНА
Президентът на БК Локомотив Пловдив се оттегли
Автор: Стойчо Генов 12:47Коментари (0)398
Евелин Парасков се оттегля от поста президент на БК Локомотив Пловдив, оставяйки след себе си период на развитие, споделена визия и общи успехи.

Ето какво още информираха от "черно-белия" баскетболен клуб:

През последните две години БК Локомотив Пловдив пое ясен път на бърз и качествен прогрес, който го изведе до най-високите нива на професионалния баскетбол в България. Те бяха белязани не просто от победи и трофеи, а от изграждането на устойчива среда, в която визията срещна потенциала, а общата кауза обедини ръководство, треньори, състезатели и вярна черно-бяла общност.

Именно в началото на неговото управление беше поставена ясната концепция за развитие и вярата, че Локомотив притежава всички предпоставки да се превърне във водещ фактор. Най-големият успех на този период беше формирането на прекрасен екип, който изгради всичко с много труд, амбиция и постоянство.

Историческият требъл в ББЛ остана като символ на този общ успех – доказателство, че когато стратегията, отдадеността и колективният дух вървят ръка за ръка, резултатите са неизбежни. Изкачването до Националната баскетболна лига по изцяло спортен път бе естествено следствие от последователна работа и споделена отговорност, както на терена, така и извън него.

Днес черно-бялото семейство притежава силен отбор в един от най-атрактивните спортове. Още през първия сезон клубът ни демонстрира самочувствие и в момента се бори за челните места в най-високото ниво на професионалния баскетбол, а пълните зали са най-голямата награда за усилията.

Успоредно с успехите на мъжкия отбор, по времето на неговото управление школата на БК Локомотив Пловдив се утвърди като едно от най-ценните богатства на клуба. Днес над 200 деца носят черно-бялата фланелка – ясен знак, че грижата за бъдещето и устойчивото развитие винаги са били в основата на клубната философия.

Евелин Парасков постави началото на пълната промяна на облика на клуба – от израз на чистата фенска любов към играта до модерно, професионално управлявано спортно дружество, изградено от хора с черно-бели сърца и обединени около ясна посока и общи ценности.

Причините за напускането на поста президент и УС на БК Локомотив Пловдив са лични и са свързани с нови работни ангажименти и проекти. Вече бившият президент на отбора е убеден и сигурен, че клубът ще бъде в ръцете на най-правилния човек в лицето на Христо Христев – досега член на УС и един от основните спонсори и двигатели на проекта. Той благодари също и на всеки един, който дава време, усилия и средства, за да стигне отборът дотук.

Ръководството, треньорите, състезателите и цялата черно-бяла общност изразяват своята признателност към Евелин Парасков за визията, отдадеността и усилията, които помогнаха този път да бъде извървян. Оставеното наследство е стабилна основа, върху която Локомотив може уверено да гради бъдещите си успехи.

Благодарим ти за всичко, което даде на Локомотив. Оставаме винаги заедно!

Черно-бялата история продължава.
