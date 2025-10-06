Легендата и капитан на Локомотив Пловдив Димитър Илиев направи специално видео обръщение към локомотивците, видя Plovdiv24.bg.
Конкретният повод за реакцията на Футболист №1 на България за 2019 и 2020 година и предстоящия дебют на баскетболния Локомотив в елитната Национална баскетболна лига.
"Локомотивци, нека всички подкрепим баскетболния ни отбор в първия мач за първенството в Националната баскетболна лига! Понеделник, 19,15 часа, зала "Сила". Само Локо", заяви Димитър Илиев в обръщението към привържениците.
"Черно-белите" баскетболисти се изправят в първия си мач срещу носителя на Купата, вицешампион и супершампион на страната - Черно море Тича!
"Обратното броене започна! Локомотив Пловдив дебютира в елита на българския баскетбол! Понеделник, 19:15 часа. Комплекс Сила, Пловдив.
Бъдете там и станете част от историята! За Локомотив! За Пловдив", написаха по този повод и от БК Локомотив Пловдив.