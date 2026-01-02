ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (4) | Вчера (1)
Асен Николов с емоционално обръщение към "черно-бялата" общност
Автор: Стойчо Генов 12:44Коментари (0)486
©
виж галерията
Треньорът на баскетболен клуб Локомотив Пловдив - Асен Николов, направи силно и емоционално обръщение към "черно-бялата" общност.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса изявлението на пловдивския специалист:

Изминалата 2025 година беше изключително успешна за мен както в личен, така и в професионален план. Особено значима беше втората ѝ половина, когато получих възможността да стана част от клуб и сплотена общност като Локомотив Пловдив.

Отношението на ръководството и безрезервната подкрепа на привържениците на отбора създават среда, в която аз и състезателите преживяваме незабравими моменти и емоции. Истинско удоволствие е да виждам препълнена зала "Сила“ по време на нашите домакински мачове – това е нещо, което ни дава допълнителна мотивация и сила.

Пожелавам здраве и много положителни моменти през новата година на мен и моето семейство, както и здраве и благоденствие на всички ръководители, колеги, състезатели и привърженици на баскетбола и спорта в България.

Специални пожелания отправям към всички фенове, които подкрепят спортните клубове с името "Локомотив“ – Пловдив. Вие сте нашият най-важен и доминиращ играч.

Само Локо!
Още по темата: общо новини по темата: 204
28.12.2025
28.12.2025
24.12.2025
23.12.2025
22.12.2025
20.12.2025
предишна страница [ 1/34 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Мечечиев: С по една тренировка на седмица няма да стане! Несериозни хора нямат място в Гигант!
 Играл в четирите пловдивски клуба напусна Спартак и бе представен от "секирите"
 Първата тренировка на Ботев за 2026 година ще е открита за феновете
 Ботев Пловдив се разделя с дефанзивен халф
 Ботев Пловдив раздаде подаръците от кампанията "Детска Коледа: От дете на дете"
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: