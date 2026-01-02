© виж галерията Треньорът на баскетболен клуб Локомотив Пловдив - Асен Николов, направи силно и емоционално обръщение към "черно-бялата" общност.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса изявлението на пловдивския специалист:



Изминалата 2025 година беше изключително успешна за мен както в личен, така и в професионален план. Особено значима беше втората ѝ половина, когато получих възможността да стана част от клуб и сплотена общност като Локомотив Пловдив.



Отношението на ръководството и безрезервната подкрепа на привържениците на отбора създават среда, в която аз и състезателите преживяваме незабравими моменти и емоции. Истинско удоволствие е да виждам препълнена зала "Сила“ по време на нашите домакински мачове – това е нещо, което ни дава допълнителна мотивация и сила.



Пожелавам здраве и много положителни моменти през новата година на мен и моето семейство, както и здраве и благоденствие на всички ръководители, колеги, състезатели и привърженици на баскетбола и спорта в България.



Специални пожелания отправям към всички фенове, които подкрепят спортните клубове с името "Локомотив“ – Пловдив. Вие сте нашият най-важен и доминиращ играч.



Само Локо!