Спортните новини: Днес (10) | Вчера (17)
Локомотив Пловдив привлече млад пойнтгард от Троян
Автор: Стойчо Генов 12:41
©
Нов входящ трансфер в БК Локомотив Пловдив преди дебюта на отбора в Националната баскетболна лига. Черно-белите подсилиха състава си с младия пойнтгард Михаил Кръстев.

Роден през 2005 година в Троян, той започва своя баскетболен път едва на 8-годишна възраст в школата на местния Чавдар. С този отбор в продължение на няколко години Кръстев неизменно участва в Елитната дивизия.

През последните сезони Михаил е част от първенството ББЛ "А“ група, където през изминалата кампания записва впечатляващи средни показатели – 16.4 точки, 3.0 асистенции, 2.9 борби и 2.0 отнети топки на мач.

От 16-годишна възраст той тренира индивидуално под ръководството на опитния Джими Хънт, което допринася за неговото развитие и израстване като лидер на терена, уточниха от БК Локомотив Пловдив.

"Добре дошъл в черно-бялото семейство и успех, Михаил", завършва официалното съобщение на пловдивския баскетболен клуб.
