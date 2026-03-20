Баскетболен клуб Локомотив Пловдив има нов генерален спонсор. Името му бе обявено днес на специална пресконференция на "Лаута", предаде репортер на Plovdiv24.bg. Става въпрос за бетинг компанията Betvam.
В брифинга взеха участие президентът на БК Локомотив Пловдив Христо Христев, Борислав Шишков - маркетинг директор на Betvam и Цветан Инджов - изпълнителен директор на The Ace Company - компанията посредник при реализирането на стратегическия проект.
"Още от момента, когато заявихме, че ще участваме в НБЛ, търсим сериозен партньор. Преди няколко месеца влязохме в контакт с Betvam, направихме една среща и още тогава разбрахме, че това са партньорите, които чакаме толкова дълго време. Сърдечно благодаря, много сме щастливи! Това ни дава спокойствие, финансова сигурност и възможността да продължим да мечтаем", заяви Христо Христев.
"Нашата висша цел е да имаме зала. Работим усилено върху това да проектираме и да изградим зала, но засега не мога да ви кажа повече подробности. В момента сме на документален и идеен етап", каза още президентът на БК Локомотив Пловдив.
"За нас е удоволствие да обявим това партньорство с един от емблематичните клубове в България. Ние подкрепяме клубове, които имат силна връзка със своите фенове. Локомотив е точно такъв клуб – с ясна визия за развитие. Вярваме, че заедно може да надградим", каза на свой ред Борислав Шишков.
Гледайте в прикаченото видео цялата пресконференция на БК Локомотив Пловдив!
Още по темата
/
Още от Баскетбол
/
Треньорът на България: Очакваме голяма подкрепа на пловдивските фенове, чувстваме се добре в "Колодрума"
11.03
Академик навакса 16 точки изоставане в Пловдив, но въпреки това не успя да победи лидера в НБЛ
10.03
Локомотив и Академик се разминаха в 1/4-финалите за Купата, но могат да се срещнат на полуфинал
30.01
Академик се класира на 1/4-финал за Купата след нова победа над Ботев, Локомотив също е в Топ 8
28.01
