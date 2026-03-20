Автор: Стойчо Генов 11:44

Баскетболен клуб Локомотив Пловдив има нов генерален спонсор. Името му бе обявено днес на специална пресконференция на "Лаута", предаде репортер на Plovdiv24.bg. Става въпрос за бетинг компанията Betvam.



В брифинга взеха участие президентът на БК Локомотив Пловдив Христо Христев, Борислав Шишков - маркетинг директор на Betvam и Цветан Инджов - изпълнителен директор на The Ace Company - компанията посредник при реализирането на стратегическия проект.



"Още от момента, когато заявихме, че ще участваме в НБЛ, търсим сериозен партньор. Преди няколко месеца влязохме в контакт с Betvam, направихме една среща и още тогава разбрахме, че това са партньорите, които чакаме толкова дълго време. Сърдечно благодаря, много сме щастливи! Това ни дава спокойствие, финансова сигурност и възможността да продължим да мечтаем", заяви Христо Христев.



"Нашата висша цел е да имаме зала. Работим усилено върху това да проектираме и да изградим зала, но засега не мога да ви кажа повече подробности. В момента сме на документален и идеен етап", каза още президентът на БК Локомотив Пловдив.



"За нас е удоволствие да обявим това партньорство с един от емблематичните клубове в България. Ние подкрепяме клубове, които имат силна връзка със своите фенове. Локомотив е точно такъв клуб – с ясна визия за развитие. Вярваме, че заедно може да надградим", каза на свой ред Борислав Шишков.



