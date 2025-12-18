БК Локомотив Пловдив: Очаква ни директен сблъсък за третото място!

© Директен сблъсък за третото място ни очаква в 12-ия кръг от Sesame НБЛ. Това написаха от БК Локомотив Пловдив, анонсирайки предстоящия възлов двубой срещу Черно море Тима.



Мачът е на 20.12 (събота) от 19:00 часа в зала "Христо Борисов“ във Варна.



"За Локомотив! За Пловдив!", допълниха още от "черно-белия" баскетболен клуб.