БК Локомотив Пловдив: Очаква ни директен сблъсък за третото място!
Автор: Стойчо Генов 12:30Коментари (0)239
©
Директен сблъсък за третото място ни очаква в 12-ия кръг от Sesame НБЛ. Това написаха от БК Локомотив Пловдив, анонсирайки предстоящия възлов двубой срещу Черно море Тима.

Мачът е на  20.12 (събота) от 19:00 часа в зала "Христо Борисов“ във Варна.

"За Локомотив! За Пловдив!", допълниха още от "черно-белия" баскетболен клуб.
