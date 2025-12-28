Локо Пловдив шамароса лошо Шумен в Шумен

© FB: БК Локомотив Пловдив победи със 107:89 точки Шумен в зала "Младост" в среща от 14-ия кръг на Националната баскетболна лига.



Припомняме, че "черно-белите" поискаха двубоят да бъде отложен поради лошите условия в зала "Младост“ в Шумен, за които те алармираха.



Най-резултатен за успеха на гостите бе Кхалил Милър с 24 точки, а 22 отбележи Шоу Андерсън.



Майкъл Марш приключи с дабъл-дабъл за Шумен - 27 точки и 11 борби, а 24 точки вкара Уилям Елис.



Шумен е на последната 11-а позиция с 1 победа и 11 загуби, а пловдивчани са 4-и с 8 победи и 5 загуби.