Локомотив Пловдив спечели 12-а победа в НБЛ след силен мач в Плевен

© Локомотив Пловдив надигра Спартак Плевен с 84:79 (15:19, 30:18, 23:15, 16:27) като гост в зала "Балканстрой“ в двубой от 21-ия кръг на Националната баскетболна лига за мъже (НБЛ).



Победата беше втора поредна и общо 12-а за пловдивчани, които заемат четвърто място във временното класиране, докато тимът от Плевен допусна четвърта поредна и общо 11-а загуба.



Черно-белите изоставаха след първата част, но поеха инициативата в следващитне две и обърнаха нещата до 16 точки преднина в своя полза.



В заключителната четвърт Спартак опита да се върне в мача, но успя да се доБлиги само до 4 точки разлика - 71:75. До края локомотивци така и не изпуснаха водачеството си.



Най-резултатен за успеха бе Кхалил Милър, който оформи "дабъл-дабъл“ от 23 точки и 12 борби. Грант Сингълтън добави 14 точки, 6 борби и 4 асистенции, докато Томислав Минков завърши с 11 точки и 3 асистенции.



За локомотивци предстои участие в четвъртфиналите за Купата на България. Пловдивчани излиза срещу Берое на 19 февруари в Самоков.