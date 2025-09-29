ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (13) | Вчера (8)
Грозни сцени в пловдивски финал! Треньорът на Локо изгонен, мениджърът с обидни думи към съперника
Автор: Стойчо Генов 13:11Коментари (0)1649
Академик Бултекс 99 спечели първото пловдивско баскетболно дерби срещу Локомотив за сезона! "Студентите" победиха "черно-белите" със 75:72 във финала на турнира в памет на великата Пенка Стоянова. Надпреварата се проведе в зала "Сила".

Баскетболистите на Академик поведоха в резултата почти от самото начало и до края удържаха преднината си. На полувремето отборите се оттеглиха при резултат 37:28 за Академик.

"При 10 точки аванс за нас, в края на третата час бе изгонен старши треньорът на Локомотив Асен Николов, поради физическа саморазправа с един от съдиите. Довършихме опонентите си без да допуснем обрат до края на мача. Добрата организация на турнира, беше помрачена от грозни обидни думи от главния мениджър на Локомотив Димитър Чанков към щаба на Академик Бултекс 99. Първата купа за сезона е спечелена", написаха от Академик Бултекс 99 в своята официална страница.

Любопитно е да се отбележи, че в страницата на Локомотив Пловдив няма никаква информация за приключилия финал, освен кратко видео от 47 секунди с игрови моменти от двубоя, като в кадрите дори не се показва крайният резултат.

За MVP на турнира бе избран Николай Михайлов от Академик. Така тимът приключи приятелските мачове в подготвителния сезон с 5 победи и 1 загуба.

"Стартираме първия си официален мач като гости на Балкан Ботевград на 5 октомври от 13 часа. Очакваме подкрепата ви по време на редовния сезон", допълниха още от БК Академик Бултекс 99 (Пловдив).
Статистика: