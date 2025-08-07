ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (7) | Вчера (12)
БК Локомотив: Емблемата на клуба с черно-бяло ДНК остава лоялен и за следващите две години
Автор: Стойчо Генов 13:29Коментари (0)2
©
Ръководството на БК Локомотив Пловдив успя да задържи един от баскетболистите, които изиграха ключова рола за отличното представяне на тима през миналия сезон.

Черно-белите се обвързаха за още 2 години с 205-сантиметровия център Кръстан Кръстанов.

Ето какво информираха по темата от БК Локомотив Пловдив:

Емблемата на клуба остава лоялен и за следващите две години!

С огромна радост обявяваме, че и през този сезон сърцето на Локомотив Пловдив – Кръстан Кръстанов – ще носи черно-белия екип в дебютния ни сезон в НБЛ!

Кръстан изигра ключова роля в спечелването на историческия требъл в ББЛ и заслужено бе избран за MVP на финалите на регион “Юг". Той завърши сезона със средни показатели от 12 точки, 13.3 борби (лидер в ББЛ) и 5 асистенции в общо 30 мача.

205-сантиметровият център притежава сериозен опит както в българския елит, така и в чужбина. Въпреки многобройните предложения, той избра да остане у дома – в черно-бялото семейство.

Добре дошъл обратно, Къци! Пожелаваме ти още повече успехи и трофеи с Локомотив!

Ти доказа, че ДНК-то ти е черно-бяло. Само Локо!
