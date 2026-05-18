Ръководството на баскетболния Локомотив Пловдив поиска официално от родната федерация да измести с един ден назад решителния 5-и полуфинален плейоф срещу шампиона Рилски спортист, съобщиха за Plovdiv24.bg от "черно-белия" клуб. Двубоят по програма трябва да е в сряда (20 май) в "Арена СамЕлион" в Самоков. Както е известно обаче, по същото време футболният Локомотив играе финал за Купата на България срещу ЦСКА и над 8000 привърженици от Пловдив ще са на националния стадион "Васил Левски".

Припомняме на читателите си, че баскетболният Локомотив изравни полуфиналната серия срещу Рилски спортист на 2-2 победи след успех с 99:88 във второто си поредно домакинство в зала "Сила“.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалната позиция на БК Локомотив Пловдив:

Ръководството на БК Локомотив Пловдив отправя официална молба към Българска федерация по баскетбол и Рилски Спортист за промяна на датата на предстоящия мач между двата отбора, насрочен за 20 май, като срещата бъде изместена за 21 май.

През последните часове при нас постъпиха множество искания от фенклубове и фенски организации, продиктувани от факта, че на 20 май футболният Локомотив Пловдив играе финал срещу ЦСКА в същия ден и час.

Считаме, че в името на феновете и в духа на спортсменството последният мач от епичната битка между двата отбора този сезон трябва да се превърне в истински празник за спортната общественост, а не в събитие, което поставя привържениците пред невъзможен избор.

Вярваме, че с общи усилия можем да вземем решение, което да бъде в интерес на баскетбола, спорта и най-вече на феновете.

Нека работим за феновете, а не срещу тях!

УС на БК Локомотив Пловдив