Над 8000 привърженици на Локомотив Пловдив вече са се сдолили с билети за най-важния мач на отбора през този сезон - финала за Купата на България. Това обявиха официално от фенклуба на черно-белите, като уточниха, че целта от 10 000 закупени пропуска е много близо. Битката срещу ЦСКА за ценния трофей е в сряда (20 май) от 19,00 часа на националния стадион "Васил Левски" в столицата.
Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на Фенклуб Локомотив Пловдив:
Над 8000 рамо до рамо!
Приятели, този уикенд заедно минахме кота 8000 - и то 3 дни преди финала. Още една крачка и ни чака големият сблъсък.
Целта от 10 000 е много близо. Всичко е в нашите ръце. Нека покажем какво значи вярност, обич и подкрепа, с която Пловдив живее всеки ден.
Не спирайте с активизацията. Вземете приятел, брат, семейство, защото Локомотив го заслужава. Купувайте билети сега - не оставяйте за последния момент.
Да влезем на стадиона с високо вдигнати глави, рамо до рамо, като едно цяло.
Един за всички, всички за Локомотив!
Poco loco
преди 24 мин.
Психото пак е тук,не е лесно да си малоумен педе*аст.После що ви чупят зъбите Лаута Арми,… е затова!!!
valen
преди 41 мин.
Много лъжете ахряни. Не повече от 3500-4000. Евентим има схема на която се вижда. Не можете да излъжете никого. Други ден на стадиона ще ви се покажат насраните гащи. 8 хиляди мечти. Вие не сте имали 8000 дори при купената титла от Наркомана. Смешни сте. 19?6.
