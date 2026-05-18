Над 8000 привърженици на Локомотив Пловдив вече са се сдолили с билети за най-важния мач на отбора през този сезон - финала за Купата на България. Това обявиха официално от фенклуба на черно-белите, като уточниха, че целта от 10 000 закупени пропуска е много близо. Битката срещу ЦСКА за ценния трофей е в сряда (20 май) от 19,00 часа на националния стадион "Васил Левски" в столицата.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на Фенклуб Локомотив Пловдив:

Над 8000 рамо до рамо!

Приятели, този уикенд заедно минахме кота 8000 - и то 3 дни преди финала. Още една крачка и ни чака големият сблъсък.

Целта от 10 000 е много близо. Всичко е в нашите ръце. Нека покажем какво значи вярност, обич и подкрепа, с която Пловдив живее всеки ден.

Не спирайте с активизацията. Вземете приятел, брат, семейство, защото Локомотив го заслужава. Купувайте билети сега - не оставяйте за последния момент.

Да влезем на стадиона с високо вдигнати глави, рамо до рамо, като едно цяло.

Един за всички, всички за Локомотив!