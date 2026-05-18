Отборът на Спартак (Пловдив) записа втора много тежка затуба в рамките само на 5 кръга в първенството на Трета лига - Югоизточна група. След 1:7 срещу Марица (Милево) в 32-ия кръг, синьо-белите бяха разгромени с 1:6 от новия член на Втора лига - Несебър, в двубой от 36-ия кръг. Единственото попадсение за пловдивчани край морето бе дело на Тодор Тодоров.

Спартак е на седмо място във временното класиране с актив от 51 точки (14 победи, 9 равенства и 11 загуби).

Ето какво написаха от клуба в официалната си страница след злополучния двубой в Несебър:

Тежка вечер за Спартак Пловдив в Несебър. След червен картон за Кръстьо Милев, отборът остана с човек по-малко и допусна тежка загуба. Единственото попадение за "гладиаторите“ реализира Т. Тодоров.

Сега е време отборът да вдигне глава и да се подготви за следващото голямо изпитание – градското дерби срещу Марица Пловдив.

