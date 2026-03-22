Собственикът на Спартак (Пловдив) Динко Миленчев направи доста обширен коментар след победата на неговия тим с 2:1 над втория отбор на Локомотив в пловдивското дерби от 25-ия кръг на Трета лига - Югоизточна група.
Бизнесменът използва своята официална страница във Фейсбук, за да благодари и на двата отбора за показаната продукция.
Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса мнението на Динко Миленчев:
Здравейте, приятели.
Вчера отборът на Спартак Пловдив изигра поредният си футболен мач, като бяхме домакини на ФК Локомотив Пловдив II.
Срещата протече с разменено надмощие като първото полувреме беше за гостите,когато и отбелязаха своя гол.
През второто полувреме по-добре играещи бяхме ние и успяхме да обърнем резултата и да спечелим с 2:1.
Получи се един много здрав и мъжки футболен двубой, в който силовите единоборства често надделяваха, но това мога да кажа, че беше в добрите традиции на класическия футбол.
Изказвам своите благодарности на футболистите на гостите и на целия треньорски щаб за феърплея. Ние като ръководители трябва ясно да осъзнаваме, че футболните срещи са единоборства на терена и съперничества, но на тази база да се провеждат само и единствено с футболни прийоми.
Огромно благодаря и на всички футболисти и на целия щаб на ФК Спартак Пловдив за добре изиграния мач и за победата.
Трябва да има и такива мачове, в които да знаем, че може да се водят и битки, но и че победата си зависи от нас самите.
С такива мачове се получава и различен опит и така се изгражда характер на победител.
За нас целите през настоящия сезон остават непроменени.
Само Спартак Пловдив!
