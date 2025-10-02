Славно минало! 63 години от първата и единствена победа на Спартак в турнира за КЕШ

© На днешния ден (2 октомври), но точно преди 62 години славният отбор на Спартак (Пловдив) записва първата и единствена си победа в турнира за Купата на европейските шампиони.



Синьо-белите побеждават албанския Партизани (Тирана) с 3:1 в реванша от първия кръг на турнира. В първия двубой пловдивчани губят с 0:1 и така с общ резултат 3:2 продължават в следващия кръг.



Голмайсторите в мача в Пловдив: 1:0 Цоньо Стойнов (9), 2:0 Христо Дишков (37), 2:1 Пано (40), 3:1 Тодор Диев (67).



Спартак играе в състав: Йордан Станков, Тодор Диев (к), Димитър Димов, Георги Бенчев, Георги Ботев, Христо Дишков, Михаил Душев, Иван Иванов, Атанас Манолов, Тобия Момин, Цоньо Стойнов.



В следващия кръг Спартак се изправя срещу нидерландския ПСВ Айндховен. Първият мач е в Пловдив, където синьо-белите" губят с 0:1. В реванша срещата приключва 0:0 и така с общ резултат 0:1 Спартак приключбва участието си в турнира за Купата на европейските шампиони (сегашна Шампионска лига).



Сезонът 1963/1964 носи още големи битки - Спартак (Пловдив) достига финал на Балканската купа (1:1 у дома и 0:2 като гост срещу Рапид Букурещ).