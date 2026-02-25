|
|Спартак кани феновете да запретнат ръкави и да почистят базата, след това ще има барбекю
Ръководството на Спартак (Пловдив) използва официалната клубна страница във Фейсбук, за да отправи призив към привържениците на отбора. Той е свързан с акция по почистване на базата, която е планирана за събота (28 февруари).
След края на работния процес събитието ще приключи със запалване на барбекю за сплотяване на колектива.
Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на ПФК Спартак:
Спартаклии,
Тази събота – 28.02 – е време да се съберем и заедно да направим нещо важно за нашия любим Спартак Пловдив!
Каним всички фенове, приятели и съмишленици на клубната база, за да запретнем ръкави и да си оправим стадиона така, както подобава на нашия дух!
Ще изрежем дърветата зад трибуната
Ще сменим винилите по трибуната
Ще изчистим трибуните
Ще изчистим фен зоната
Ще освежим и подредим всичко около терена
Нека покажем, че Спартак не е просто клуб, а общност! Всеки чифт ръце е от значение. Носете добро настроение, работни ръкавици и желание за действие!
А след добре свършената работа – всички заедно ще запалим барбекюто и ще отпразнуваме така, както само спартаклии умеят!
Заедно можем повече.
Заедно правим дома си по-красив.
Очакваме ви в събота!
