ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Четири гола за четвърт час! Спартак се спаси в 96-ата минута от загуба на стадион "Пловдив"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:19Коментари (0)189
©
виж галерията
Спартак (Пловдив) и Асеновец (Асеновград) завършиха 2:2 в регионалното дерби от 21-ия кръг на Трета лига - Югоизточна група, което се игра на градския стадион "Пловдив“. И четирите попадения в мача паднаха през последните 15 минути.

Още в първата минута Ангел Димитров излезе сам срещу вратаря на домакините, но пропусна. Владимир Айтов пък се отчете с греда за Спартак.

В 75-ата минута "гладиаторите" поведоха с 1:0 след попадение на Стоян Славков.

Само 3 минути по-късно съдията даде дузпа за Асеновец за игра с ръка в наказателното поле на Спартак. Зад топката застана Джунейт Яшар, но ударът му бе спасен от вратаря на Спартак. При добавката Ангел Димитров бе точен за 1:1.

В 87-ата минута Георги Георгиев изведе Асеновец напред в резултата, след като засече с глава центриране от фланга.

В следващата атака Стилиян Славков от състава на Спартак получи втори жълт и съответно червен картон от рефера, който даде 7 минути добавено време.

Стигна се до 96-ата минута, в която Спартак Пловдив стигна до равенството 2:2 след гол на Тодор Тодоров.
Още по темата: общо новини по темата: 104
18.02.2026
17.02.2026
11.02.2026
10.02.2026
09.02.2026
05.02.2026
предишна страница [ 1/18 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 ПФК Спартак: Да напълним трибуните и да превърнем стадиона в червено-синя крепост!
 ПФК Спартак призова феновете за подкрепа в регионално дерби на стадион "Пловдив"
»
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: