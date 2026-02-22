© виж галерията Спартак (Пловдив) и Асеновец (Асеновград) завършиха 2:2 в регионалното дерби от 21-ия кръг на Трета лига - Югоизточна група, което се игра на градския стадион "Пловдив“. И четирите попадения в мача паднаха през последните 15 минути.



Още в първата минута Ангел Димитров излезе сам срещу вратаря на домакините, но пропусна. Владимир Айтов пък се отчете с греда за Спартак.



В 75-ата минута "гладиаторите" поведоха с 1:0 след попадение на Стоян Славков.



Само 3 минути по-късно съдията даде дузпа за Асеновец за игра с ръка в наказателното поле на Спартак. Зад топката застана Джунейт Яшар, но ударът му бе спасен от вратаря на Спартак. При добавката Ангел Димитров бе точен за 1:1.



В 87-ата минута Георги Георгиев изведе Асеновец напред в резултата, след като засече с глава центриране от фланга.



В следващата атака Стилиян Славков от състава на Спартак получи втори жълт и съответно червен картон от рефера, който даде 7 минути добавено време.



Стигна се до 96-ата минута, в която Спартак Пловдив стигна до равенството 2:2 след гол на Тодор Тодоров.